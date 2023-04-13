وقار وانكسار.. عدسات المصورين ترصد الأجواء الروحية والإيمانية بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

يشهد المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في هذه الأيام إقبالاً كبيرًا من المصلين.

ويحرص المصلون على اغتنام أوقاتهم بأداء الصلاة فيه وقراءة القرآن ومعايشة الأجواء الإيمانية في هذه الليالي المباركة.

ووثقت عدسة وكالة “واس” العديد من الصور التي ترسم الوقار والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى على وجوه زوار المسجد النبوي.

وتعكس الصور حالة روحانية وإيمانية جميلة وسط أجواء مفعمة بالإيمان.

يأتي ذلك وسط تنظيم مميز من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وتهيئة كل ما يحتاجه زائر المسجد النبوي.

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الاستعدادات لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر

في الأثناء، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى استعداداتها لاستقبال الزائرات والمصليات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفق خطة تتسم بالدقة والتكامل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتضمنت الاستعدادات:

– تهيئة المصليات النسائية والساحات والمرافق التابعة لها من خلال تذليل كافة العقبات، لتنظيم وضبط المسارات بهدف ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في القسم النسائي بالمسجد النبوي

-إضافة إلى الإشراف على أعمال التطييب والتعطير والتعقيم والتطهير بالاعتماد على الطاقات البشرية والآلية والوسائل التقنية الحديثة.

-كما جري إعداد خطة متكاملة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة وخدمات التنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

-توفير خدمات السقيا بأكثر من طريقة تسهيلاً لهم من خلال الحافظات الثابتة والمتنقلة والحقائب المحمولة على الظهر داخل المصليات والساحات النسائية

-بالإضافة إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية بمواصلة إقامة الدروس العلمية والمحاضرات الدينية في رحاب المسجد النبوي.

كما حرصت الرئاسة على تكثيف جهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف داخل أروقة المسجد النبوي، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة بتهيئة المواقع المخصصة لهن وتزويدهن، بما يحتجن من خدمات تعينهن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء تعبدية وروحانية.

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