عاجل.. “الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد العمل في جوازات الرياض بالعيد

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع.

وأكدت أن العمل في شعبة الخدمات الإلكترونية روشن مول في محافظة الخرج من الأحد إلى الخميس من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن شعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 22:00 حتى الساعة 1:00 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

موعد العمل في إدارات المناطق والمحافظات

وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.

وأشارت “الجوازات” إلى أن الخدمة في إدارات الجوازات خلال أيام إجازة عيد الفطر.

للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصات “أبشر وأبشر أعمال ومقيم.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعوق التنفيذ بمراسلة الجوازات من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر.

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