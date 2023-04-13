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في خطوات.. تحضير “سموثي التمر بالكاجو” بأبسط الطرق
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في خطوات.. تحضير “سموثي التمر بالكاجو” بأبسط الطرق

في خطوات.. تحضير “سموثي التمر بالكاجو” بأبسط الطرق

في خطوات.. تحضير “سموثي التمر بالكاجو” بأبسط الطرق
٠٥:٣٩:٣٨ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد “سموثي التمر بالكاجو” من المشروبات الرمضانية المميزة والتي لها نكهة خاصة جدا ومحبين كثيرين.

هذا المشروب المميز يتم إعداده بسهولة ويسر وبأبسط المقادير والمكونات كالتالي:

المقادير

– حليب : 2 كوب
– التمر : نصف كوب (منزوع النواة)
– كاجو : ربع كوب
– ثلج : ربع كوب

طريقة التحضير

  1. اخلطي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي جيداً.
  2. صبي السموثي في أكواب التقديم وقدميه بارداً.

 

في سياق آخر، حذرت اختصاصية التغذية العلاجية نورهان ناصر، من الإفراط في تناول القهوة، لما يسببه من خفض مستوى نشاط الجسم.

وأوضحت أنه على الرغم من أهمية تناول القهوة التي تزود الجسم بالطاقة إلا أن الإفراط في شربها له آثار معاكسة ويسبب أضرار وخطورة على الصحة.

وأضافت، أن الإفراط في تناول القهوة أو إضافة السكر أو المحليات الصناعية لها آثار جانبية، مشيرة إلى أن هذه المكونات المضافة تتسبب في خفض مستوى النشاط لدى صاحبها.

ونصحت الخبيرة بعدة خطوات من أجل الصحة العامة للجسم:

1 – تناول القهوة باعتدال من أجل الاستفادة من فوائدها للجسم والعقل.

2 – تناول مشروبات القهوة وغيرها قبل 6 ساعات على الأقل من النوم.

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المملكة سموثي التمر بالكاجو مشروب رمضاني مشروبات

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