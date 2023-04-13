الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال
“فيه شفاء للناس”.. العلماء يلجأون للعسل لمواجهة أكبر خطر عالمي
قبل الشراء.. أحدث طرق غش المعمول في العيد وكيفية اكتشافها
استقرار معدل التضخم في المملكة خلال الربع الأول من 2023
الشرطة الهولندية تخلي مبنى البرلمان.. ماذا يجري؟
“النفط” يصعد رغم المخاوف من الركود.. و”برنت” يسجل 87 دولارا للبرميل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال

مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال
٠٤:٠٧:٥٣ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 10965 نقطة (+ 29 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.60 ريال، فيما أنهت أسهم، سبكيم العالمية، وام آي اس، وأسواق المزرعة، والمجموعة السعودية، ومجموعة الحكير، وأنعام القابضة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

القيمة الأسمية

في الوقت نفسه، تصدر سهم الكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 3.81 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 150 ألف سهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم.

تراجع سعم إكسترا

وتراجع سهم إكسترا، بنسبة 3 % عند 75.60 ريال، عقب الإعلان عن انخفاض أرباح الربع الأول 2023، إلى 84.4 مليون ريال وبنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم ميد غليف للتأمين، عند 7.95 ريال (- 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 152.5 مليون ريال للربع الرابع 2022.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.7 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن اخبار السعودية السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في قصف لقوات التحالف على «حجة»

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين في قصف لقوات التحالف على «حجة»

٠٢:٣٠ ص، الخميس، ٢٨ مايو ٢٠١٥
بعد 4 سنوات.. «التعليم» تلغي التحفظ عن التعامل الرسمي بحق مستثمر

بعد 4 سنوات.. «التعليم» تلغي التحفظ عن التعامل الرسمي بحق مستثمر

٠٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١٦
«الفالح» للعاملين بالصحة: لن نجعل بيننا مكاناً لمن لا يلتزم بالنزاهة والأمانة

«الفالح» للعاملين بالصحة: لن نجعل بيننا مكاناً لمن لا يلتزم بالنزاهة والأمانة

٠٧:٠٨ م، الأحد، ٠٧ فبراير ٢٠١٦
رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «هيئة المقاولين» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

٠٣:٣٢ م، الخميس، ٠٥ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *