مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، ليغلق عند 10965 نقطة (+ 29 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.60 ريال، فيما أنهت أسهم، سبكيم العالمية، وام آي اس، وأسواق المزرعة، والمجموعة السعودية، ومجموعة الحكير، وأنعام القابضة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

القيمة الأسمية

في الوقت نفسه، تصدر سهم الكثيري، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 3.81 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 150 ألف سهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم.

تراجع سعم إكسترا

وتراجع سهم إكسترا، بنسبة 3 % عند 75.60 ريال، عقب الإعلان عن انخفاض أرباح الربع الأول 2023، إلى 84.4 مليون ريال وبنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وأغلق سهم ميد غليف للتأمين، عند 7.95 ريال (- 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 152.5 مليون ريال للربع الرابع 2022.

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