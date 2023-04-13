“الصحة”: 4 نصائح ذهبية لاتباع نظام غذائي صحي بعد رمضان

تواصل – واس:

وجهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عددًا من الوظائف الذهبية لإتباع نظام غذائي صحي بعد رمضان.

وأطلقت الوزارة حملة توعوية تحت شعار “رمضانك مفتاح”؛ بهدف توعية المجتمع لإتباع السلوكيات الصحية السليمة، ومن ضمنها أهمية الانتظام بالغذاء الصحي بعد شهر رمضان المبارك.

ونشرت “الصحة “عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تضمن رسالة رمضانية افتراضية موجهة للمجتمع تدعو إلى إتباع نظام غذائي صحي، عن طريق:

1 – أخذ قسط كافٍ من النوم.

2 – الابتعاد عن محفزات التوتر.

3 – الابتعاد عن السلوكيات الضارة.

4 – أهمية ممارسة رياضة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

أطلقت “الصحة” حملة توعوية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وتنشيط الدورة الدموية وتخفيف ضغط الدم.

وحثت “الصحة “عبر رسالة رمضانية افتراضية المجتمع بأن هناك الكثير من حالات النزيف، وفقر الدم الحاد، واضطرابات الدم في المستشفيات، وجميعهم بحاجتي للحفاظ على أرواحهم، فهل يمكنك التبرع بالقليل مني.