وإجراء ضدهما.. شرطة الجوف تضبط شخصين بهذا الشيء الممنوع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الجوف أنها تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة.

ضبطت شخصين بحوزتهما 66 قرصًا ممنوعًا

وأوضحت أنها ضبطت شخصين بحوزتهما 66 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مؤكدة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهما لجهات الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف، بحوزته 116,715 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

إضافة إلى 602 جرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط شخص بحوزته الإمفيتامين المخدر

فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، بحوزته 100,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكدت أنه تم ضبط 4 أسلحة و325 طلقة حية، وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.