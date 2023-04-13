الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية.. وهذه أهدافه
وإجراء ضدهما.. شرطة الجوف تضبط شخصين بهذا الشيء الممنوع
“الصحة”: 4 نصائح ذهبية لاتباع نظام غذائي صحي بعد رمضان
مؤشر السوق يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 5.2 مليار ريال
“فيه شفاء للناس”.. العلماء يلجأون للعسل لمواجهة أكبر خطر عالمي
قبل الشراء.. أحدث طرق غش المعمول في العيد وكيفية اكتشافها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية.. وهذه أهدافه

ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية.. وهذه أهدافه

ديوان المظالم ينشئ مركزاً للخدمات القضائية الرقمية.. وهذه أهدافه
٠٤:١٤:٤٢ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية.

و يرتبط المركز مباشرة بنائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، بهدف تنظيم وتسيير جميع أعمال ومنصات القضاء الإداري الرقمية.

منصة “معين” الرقمية”

ويتكون المركز من مكتب لمنصة معين الرقمية وآخر للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، تتولى مهام دراسات الخدمات القضائية الرقمية والتدريب عليها.

كما تم إضافة خدمات برامج الذكاء الاصطناعي ومتابعة التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار، وإعداد تقارير الأعمال الدورية للمكاتب والمركز والتوصيات اللازمة.

ويأتي القرار ضمن جهود ديوان المظالم والقائمين عليه في ظل دعم وتوجيه القيادة -حفظها الله- وبما يتواكب مع تطلعاتها نحو التحول الرقمي وتقنين أعمال التقاضي إلى رقمنة الأعمال وعصر جديد. نحو الذكاء الاصطناعي، وبما يضمن لديوان المظالم تحقيق أهم مستهدفاته في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز الأمان القضائي.

اقرأ أيضا:

“سكني” يكشف مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم

ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية في تليجرام لهذا السبب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المظالم المملكة ديوان المظالم

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. حارس مدرسة في “فحيمان” يقتل ذئبًا هاجمه أثناء عمله

بالصور.. حارس مدرسة في “فحيمان” يقتل ذئبًا هاجمه أثناء عمله

١٢:٤٣ ص، السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤
العساف: البحث جارٍ لتطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة

العساف: البحث جارٍ لتطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة

١٢:١٣ ص، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠١٦
هاشتاق “دعوة للوالدين” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم بشّرهم بجنات النعيم”

هاشتاق “دعوة للوالدين” يتصدر الترند .. ومغردون: “اللهم بشّرهم بجنات النعيم”

٠٩:٠٨ ص، الخميس، ١٦ فبراير ٢٠٢٣
الطقس: رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب المملكة

الطقس: رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب المملكة

٠٧:١٨ ص، الأحد، ١٤ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *