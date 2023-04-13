“فيه شفاء للناس”.. العلماء يلجأون للعسل لمواجهة أكبر خطر عالمي

تواصل – وكالات:

لجأ العلماء إلى العسل في سياق البحث عن بدائل للأدوية المضادة للميكروبات.

يأتي ذلك مع انتشار العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، فيما يوصف بأنه أكبر المخاطر المهددة للصحة العالمية اليوم.

وتوفي أكثر من 1.2 مليون شخص حول العالم في عام 2019 نتيجة للعدوى البكتيرية المقاومة لمضادات الحيوية، وفقًا لدورية “لانسيت” الطبية.

الخصائص العلاجية الطبيعية للعسل

ويدرس العلماء الخصائص العلاجية الطبيعية للعسل كونه يحتوي على مركبات مضادة للميكروبات.

واستخدم لعدة قرون كعلاج طبيعي لمكافحة عدة أنواع من الأمراض وعلاج الجروح.

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ويكمن التحدي في العثور على هذه المركبات وعزلها بحيث يمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة للتعامل مع المشاكل الصحية، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال البروفيسور ليس بيلي من كلية الصيدلة بجامعة كارديف لشبكة “بي بي سي”، إن أبحاث الجامعة في العسل هي محاولة للعودة إلى العلاجات التقليدية “لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التعلم من أسلافنا”.

ويتطلع العلماء في كارديف لمعرفة ما إذا كان للعسل دور يلعبه.

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خصائص علاجية للعسل

ووفقا لجامعة كارديف، يمتلك العسل خصائص علاجية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك

– المحتوى العالي من السكر

-انخفاض درجة الحموضة

-بيروكسيد الهيدروجين

-الببتيدات المشتقة من النحل

-مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات تمثل مصدرا غنيا لأدلة تطوير الأدوية لعلاج الالتهابات الميكروبية.

ويحاول العلماء العثور على المركبات المضادة للميكروبات وعزلها عن طريق استخدام العسل “كأداة لاكتشاف الأدوية”.

ويسعون لذلك من خلال معرفة ما إذا كان النحل يرعى نباتًا يحتوي على مضادات للحيوية. وبمجرد اكتشاف النبات، يمكنهم بعد ذلك النظر في مركباته.

وقالت الدكتورة جينيفر هوكينز: “كانت خطتنا هي توظيف النحل كمحققين خاصين وإرسالهم إلى الخارج لمقابلة كل نبات مزهر في البلاد”.

وأضافت: “وخلال كل زيارة، يقوم هؤلاء المحققون بجمع مادة الطب الشرعي على شكل رحيق يحتوي على مواد كيميائية نباتية، بعضها قد يكون مضادًا للبكتيريا، وحبوب اللقاح التي تحمل بصمة الحمض النووي للنبات”.

وفي الوقت الحالي، يدرس العلماء عن كثب الهندباء، لأنها تحتوي على مركبات “تقتل البكتيريا والفيروسات”، وفقا للبروفيسور بيلي.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى القيام بشيء مبتكر، وإلا فإننا نواجه سيناريو العودة إلى مرحلة ما قبل مضادات الحيوية”.

العدوى المقاومة للأدوية

وتقتل العدوى المقاومة للأدوية ما يقرب من 700 ألف شخص سنويًا حول العالم. وتصنف منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية باعتبارها واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه البشرية.

مقاومة مضادات الميكروبات كيف تحدث؟

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما تطور جراثيم مثل البكتيريا والفطريات القدرة على هزيمة الأدوية المصممة لقتلها، مما يجعل علاجها شبه مستحيل.