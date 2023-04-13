الشرطة الهولندية تخلي مبنى البرلمان.. ماذا يجري؟

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أنها أخلت مبنى البرلمان في لاهاي، مع انتداب فريق للمتفجرات يعمل في الموقع.

شرطة لاهاي تتعامل مع طرد مشبوه

وأفادت وكالة رويترز، أن الفرقة الخاصة بالتعامل مع المتفجرات موجودة في موقع الحدث، وتتعامل مع طرد مشبوه.

قنبلة مزيفة أُرسلت إلى البرلمان

وكشف السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، أن قنبلة مزيفة أُرسلت في طرد إليه ووصلت البرلمان، تسببت في إخلائه.

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