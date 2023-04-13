قبل الشراء.. أحدث طرق غش المعمول في العيد وكيفية اكتشافها

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يعتبر “المعمول” من أشهر وألذ أنواع الحلويات بالمملكة التي تتميز بطعمها الرائع ونكهتها الشهية، والذي يقبل على تناوله الصغار والكبار في المناسبات والاعياد والافراح.

وتختلف طريقة تحضيره وحشوته، حيث يمكن عمله بالمكسرات أو التمر أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات.

المعمول في عيد الفطر

وفي أيام العيد، تقدم العائلات أصنافًا عديدة من المعمول يتم تحضيرها خصيصًا للمناسبات الخاصة والأعياد، وهي عبارة عن عجينة مكوناتها الأساسية من البيض والسميد والسمن والسكر.

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وتكمن قيمته الغذائية في الحشو الذي يضاف إليه، ومنه التمر والفستق والجوز فالتمر يمد الجسم بالطاقة ويلين الأمعاء، أما المكسرات فتقلل من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

وينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناوله كونه غنيًا بالسعرات الحرارية، فحبة من المعمول بالتمر تحتوي على 180 سعرة حرارية.

أما حبة من المعمول بالفستق فتحتوي على 200، أما تلك بالجوز فتحتوي على 220 سعرة.

رقابة على منافذ البيع

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يشهد إقبالاً متزايدًا على محلات بيع الحلويات، تكثف الجهات الرقابية، الحملات التي تستهدف منشآت بيع الحلويات والمعجنات

إذ تعمل فرق تابعة للأمانات والجهات الرقابية على مدار الساعة لمتابعة المحال الغذائية ووضع الملصقات التوعوية والتأكد من سلامة العاملين بها والالتزام بالشهادات الصحية.

وتنفّذ الهيئة العامة للغذاء والدواء حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف من ذلك إلى التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

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نصائح لتفادي المكونات المغشوشة

ولابد من مراعاة بعض النصائح عند تصنيع المعمول أو شرائه جاهزًا، منها:

الدقيق، يجب شراء الأنواع الفاخرة منه، والتأكد من جودته، وعدم اللجوء إلى استخدام المخزن منه، الذي قد يتأثر بالطقس.

كما ينصح بالابتعاد عن المكونات المستعملة غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو المنشأ الذي يُصنع فيه المعمول.

ويمكن تمييز المعمول الفاسد بلونه، حيث تتكون عليه مجموعة من العفن والفطريات، وإذا وجدت أن العلبة منتفخة أيضًا دليل على أن المعمول غير صالح.

لذا من المهم اختيار المكان الذي يشتري منه، مع الحرص على النظافة في المقام الأول.

ولأن التمر من المكونات الأساسية في عمل المعمول، فيجب الانتباه جيدًا لطرق الغش التي يلجأ لها بعض معدومي الضمير.

ويمكن اكتشاف ذلك من خلال العديد من العلامات، منها:

رائحة التمر

تعتبر الرائحة من المؤشرات الواضحة التي تشير إلى فساد التمر، وعادة ما تكون لها رائحة قوية، أ,و نفاذة، يوضح ذلك إلى فسادها.

مذاق التمر

يتغير طعم التمر كلما طالت مدة صلاحيته، لذا يجب تذوق التمر الذي يتم حشوه في المعمول، والتأكد من مذاقه.