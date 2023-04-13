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“سعود الطبية”: 7 عيادات تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر

“سعود الطبية”: 7 عيادات تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر

“سعود الطبية”: 7 عيادات تعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر
٠٣:١١:٥٦ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس، عن استمرار العمل في 7 عيادات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 1444هــ.

وأوضحت المدينة أن العيادات هي:

1 – الباطنة.

2 – الجلدية.

3 – الروماتيزم.

4 – أمراض الدم.

5 – صرف الدواء.

6 – التأهيل الطبي.

7 – التجميل والحروق.

تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

كما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 13 مركزًا، ستواصل عملها خلال إجازة العيد.

وذلك لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة أبشر، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

الموارد البشرية تكشف مواعيد إجازة عيد الفطر

فيما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 4 أيام، تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ، الموافق 20 من إبريل 2023م.

على صاحب العمل ضرورة التقيد باللوائح

وأكدت أنه على صاحب العمل ضرورة التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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