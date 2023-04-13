“النفط” يصعد رغم المخاوف من الركود.. و”برنت” يسجل 87 دولارا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في تعاملات اليوم، رغم حذر المستثمرين ومخاوفهم من ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف الطلب على النفط.

وصعد خام برنت عند 87.14 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً، أو 0.2%، إلى 83.10 دولار.

ارتفاع قياسي أمس

وارتفع الخامان القياسيان 2%، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن التشديد النقدي السابق، الذي شهد رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، يزيد المخاوف من أن يؤدي تركيز الفيدرالي على وقف التضخم إلى كبح النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل على النفط في البلد الأكثر استخداما له في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد زيادة بنسبة 0.2%، ويقل عن ارتفاع 0.4% في فبراير شباط، مما عزز توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي رفع الفائدة بعد زيادة محتملة في مايو أيار.

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