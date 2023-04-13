“تفسير مثير” بشأن أصل المياه على كوكب الأرض

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة عن أصل المياه على كوكب الأرض، وكيف تشكلت قبل أن يصبح هناك محيطات وبحار وأنهار.

في الدراسة الجديدة يفترض العلماء أنّ مياه كوكبنا نشأت نتيجة التفاعلات بين الغلاف الجوي ومحيطات الصهارة التي وجدت خلال فترات تنامي الأرض أو أي كوكب، عندما يكون الكوكب منصهرا كليا أو جزئيا في النظام الشمسي.

النمذجة الرياضية

استخدم الباحثون نموذجا تم تطويره حديثا يعتمد على النمذجة الرياضية، لاستكشاف تبادل المواد بين أجواء الهيدروجين الجزيئية ومحيطات الصهارة من خلال النظر في 25 مركبا مختلفا، و18 نوعا مختلفا من التفاعلات.

وفي السابق، اعتمد العلماء في تفسير نشأة الكواكب على تفاعلات النظام الشمسي، لكن أبحاث الكواكب الخارجية قادت ثورة في العقد الماضي إلى اتباع نهج جديد لنمذجة الحالة الجنينية للأرض، وتقديم تفسيرات جديدة اعتماداً على معلومات آتية من الكواكب الخارجية.

واعتمدت الفرضية الجديدة على نموذج يركز بشكل أساسي على العمليات الكيميائية على كوكب الأرض، وفي هذا الإطار استخدمنا سلسلة من الحسابات الديناميكية الحرارية لإجراء البحث.

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