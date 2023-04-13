بعد أمطار غزيرة.. مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة، جرت اليوم الخميس السيول المتدفقة كالأنهار وعمت مزارع حفر الباطن شرق المملكة.

السيول تغطي مزارع حفر الباطن

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن وسط أجواء متقلبة ودرجات حرارة متفاوتة.

🔴 مشاهد جوية لـحجم

السيول في #حفر_الباطن

خط مزارع هليباء

الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ

13 إبريل 2023م

عدسة | ثامر الشمري

.

. pic.twitter.com/cY1QuKsVef — طقس (@tqqs) April 13, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

اقرأ أيضًا:

أتربة وسيول وبرد من الجمعة وحتى الثلاثاء.. تنبيهات من الأرصاد بشأن تقلبات جديدة