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بعد أمطار غزيرة.. مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن
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بعد أمطار غزيرة.. مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن

بعد أمطار غزيرة.. مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن

بعد أمطار غزيرة.. مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن
٠٢:٢٤:٠٨ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة، جرت اليوم الخميس السيول المتدفقة كالأنهار وعمت مزارع حفر الباطن شرق المملكة.

السيول تغطي مزارع حفر الباطن

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد جوية لـحجم السيول في مزارع حفر الباطن وسط أجواء متقلبة ودرجات حرارة متفاوتة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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