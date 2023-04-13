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وأنت في مكانك.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد
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وأنت في مكانك.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد

وأنت في مكانك.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد

وأنت في مكانك.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد
٠٢:٣٤:٥٦ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الدخلية للأحوال المدنية عن خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد عبر منصة “أبشر”.

خدمة إصدار هوية بدل فاقد

تمكن الخدمة طلب هوية بدل فاقد للفرد عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

طريقة تنفيذ الخدمة

الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار:

اختيار: الأحوال المدنية

اختيار: الهوية الوطنية

اختيار: طلب هوية بدل فاقد

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ومنصة أبشر هي إلكترونية ميسرة وفعالة مخصصة لمواطني ومواطنات المملكة، تتيح المنصة، الفرصة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

كما تتيح الخدمات الآتية:

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

تمكين الفرد من الإبلاغ عن وثائقه المفقودة من خلال حساب صاحبـ/ ـة البطاقة فقط.

الاستعلام عن صلاحية الهوية

تمكين المواطنين من الاستعلام عن تاريخ صلاحية الهوية الوطنية.

طلب وثيقة بدل فاقد

تمكن المواطن من طلب إصدار بدل فاقد للهوية الوطنية وسجل الأسرة وحجز

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