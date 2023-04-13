“الأمم المتحدة”: الصين ترفض المشاركة في إجراء مسح لمكافحة الأوبئة

تواصل – وكالات:

كشف مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الصين ترفض المشاركة في إجراء مسح للأمم المتحدة لمكافحة الأوبئة.

مسح على أسواق اللحوم النيئة الآسيوية

وفي تصريحات لوكالة رويترز، أكد المسؤول الأممي أن الصين لن تشارك في مشروع للمنظمة الدولية لإجراء مسح على أسواق اللحوم النيئة الآسيوية.

مسح على منشآت معرضة لانتقال الأمراض المعدية

وأضاف أن بكين ترفض عمل مسح على منشآت أخرى معرضة بشدة لانتقال الأمراض المعدية من الحيوانات البرية إلى البشر.

أضرار امتناع الصين عن الانضمام إلى المشروع

وأكد أن امتناع الصين عن الانضمام إلى المشروع، قد يسبب تفاقم إحباط الباحثين العالميين حول منشأ كورونا.

وبين أن رفض الصين يُعيق السعي الدولي لمنع الأوبئة الناتجة عن أمراض مصدرها الحيوان.

وكذلك الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان في المستقبل، وفقًا لـ “الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق، اختارت اللجنة الاستشارية العلمية للمشروع، 4 دول آسيوية؛ هي الصين وتايلاند وفيتنام ولاوس في البداية لإجراء المسح.

ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية أو الإدارة الوطنية للغابات والمراعي، التي تشرف على إدارة الحياة البرية وتشارك في محادثات أولية مع منظمي المشروع.

الكشف عن سبب انتشار كورونا

وبعد اكتشاف سلالة فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، اشتبه بعض الباحثين في أنها انتشرت من سوق للحيوانات الحية.

ومنذ ذلك الحين حظرت الصين بيع واستهلاك الحيوانات البرية كغذاء، وذلك على الرغم من الحظر، يحذر خبراء من أن المخاطر لا تزال قائمة.

ووفقًا لقائمة الدول المشاركة المنشورة على الموقع الرسمي للمشروع، سيتم مسح نحو 40 منشأة في كل بلد مشارك لتحديد المخاطر.

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