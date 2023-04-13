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العظمى 37 والصغرى 6.. درجات الحرارة المسجلة الخميس 22 رمضان
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العظمى 37 والصغرى 6.. درجات الحرارة المسجلة الخميس 22 رمضان

العظمى 37 والصغرى 6.. درجات الحرارة المسجلة الخميس 22 رمضان

العظمى 37 والصغرى 6.. درجات الحرارة المسجلة الخميس 22 رمضان
٠١:٥٤:٤٧ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في شرورة، و36 درجة في وادي الدواسر والأحساء.

وسجل 35 درجة في الخرج، و34 درجة في جازان وحفر الباطن، وسجل 33 درجة في نجران والقنفذة، و32 في مكة المكرمة.

كما سجل 30 درجة في الرياض و 26 في المدينة وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 6 درجات مئوية.

القريات 8 درجات

حائل 9 درجات.

تبوك 10 درجات مئوية.

سكاكا وعرعر 11 درجة.

العلا 12 درجة والطائف 14 درجة.

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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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