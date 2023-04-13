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أمطار ورياح وسيول.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 36 ساعة القادمة
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أمطار ورياح وسيول.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 36 ساعة القادمة

أمطار ورياح وسيول.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 36 ساعة القادمة

أمطار ورياح وسيول.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 36 ساعة القادمة
٠١:٥٢:٤٩ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر واشتدادها خلال  الـ 36 ساعة القادمة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة من اليوم الخميس وحتى غد الجمعة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار ورياح مغبرة وسيول

وأضاف أن الحالة المطرية ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة، وحبات برد مسبوقة برياح نشطة مثيرة للغبار.

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وبين أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب منطقتي المدينة والقصيم.

وتمتد الأمطار المتوقعة إلى الإمارات وعُمان واليمن والكويت مع فرصة سيول على جزاء متفرقة منها والتغيير وارد.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــدد الدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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