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والأردن يُحذر.. قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

والأردن يُحذر.. قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية

والأردن يُحذر.. قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية
١٢:٤٠:٥٧ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أحد عشر فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت عددًا من المدن والبلدات بالضفة الغربية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.

الاحتلال يقتحم بلدة بيتين شرق رام الله

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتين شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان.

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 كما اقتحمت بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، واعتقلت خمسة شبان من عائلة واحدة، إضافة إلى اعتقال شاب من طولكرم، وشابين بعد اقتحام منزليهما، في بلدة بيت أمر.

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الأردن يُحذر من انتهاك الاحتلال للقدس

وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من الانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال وتعديها على المصلين في القدس المحتلة.

وطالبت باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على أهالي القدس المحتلة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها التضييق على الفلسطينيين.

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وشدّد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

الكلمات الدلالية:
اقتحام المسجد الأقصى الضفة الغربية القدس رام الله فلسطين قوات الاحتلال

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