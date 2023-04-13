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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً
١٢:٤٩:٠٠ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.49 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 224.12 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 213.93 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 183.37، وعيار 14 بـ 142.62، وعيار 12 سجل 122.24 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7604 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1711، وسعر كيلو الذهب نحو 244.489 ريال.

أسعار الذهب أمس

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.46 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.25 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.15 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.85، وعيار 14 بـ 141.43، وعيار 12 سجل 121.23 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7540 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1697، وسعر كيلو الذهب نحو 242.456 ريال.

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