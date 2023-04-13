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بعضها لا يشترط الخبرة.. أكثر من 50 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

بعضها لا يشترط الخبرة.. أكثر من 50 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

بعضها لا يشترط الخبرة.. أكثر من 50 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى
١٢:٣٦:٢٥ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة فقط للمواطنين وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

-مهندس تخطيط المواد.

-مهندس تصميم أول ، قوالب – الفنار للكهرباء.

-مدير إنتاج / جهد متوسط – الفنار للكهرباء.

-مهندس كهرباء | الخريجين الجدد | مشاريع الفنار | الرياض.

-مشرف أبحاث السوق – الفنار للكهرباء.

-مهندس تصميم كهربائي – نفط وغاز / الفنار اليكتريك.

-شريك أعمال التعلم والتطوير | المكتب الرئيسي | الرياض السعودية.

-مهندس صناعي خريج جديد – الفنار للكهرباء.

-موظف الإستقبال.

-مهندس حلول أول – مايكروسوفت ستاك.

والمزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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