ومسقط رأسه مفاجأة.. في مثل هذا اليوم من رمضان تُوفي “بن ماجة” صاحب السنن

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في مثل هذا اليوم 22 من رمضان سنة 273هـ تُوفى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، صاحب سنن ابن ماجه.

وهو أحد كتب الصحاح الستة، التي تشمل صحيح البخاري ومسلم، وسنن النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه.

مولده

ولد الإمام بن ماجة في قرية من أعمال قزوين وهي عاصمة محافظة قزوين إحدى أهم محافظات إيران،.

وفتحت قزوين في خلافة عثمان بن عفان، وأصبح البراء بن عازب الصحابي الجليل أول والٍ عليها سنة 24هـ.

وحسب “إسلام أون لاين” فقد بلغ من مكانة قزوين واتساع الحركة العلمية فيها أن خصها بعض أبنائها بالتأريخ لها، وترجمة أعيانها وعلمائها.

وفي سنة 209هـ استقبلت قزوين مولد أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي، المعروف بابن ماجه وكانت آنذاك حاضرة من حواضر العلم.

رحلته العلمية

وحفظ ابن ماجه القرآن الكريم، وتردد على حلقات المحدثين التي امتلأت بها مساجد قزوين، حتى حصّل قدرًا كبيرًا من الحديث.

وخرج ابن ماجه سنة 230هـ وهو في الثانية والعشرين من عمره في طلب الحديث ومشافهة الشيوخ والتلقي عليهم.

ورحل إلى خراسان، والبصرة والكوفة، وبغداد ودمشق، ومكة والمدينة، ومصر.

وتوجه الإمام ابن ماجه كثير من أئمة الحديث في ذلك العصر إلى مجالس العلم في سن مبكرة، حتى أحس بضرورة الرحيل لتحصيل العلم.

وهاجر إلى العديد من البلاد كالشام والكوفة، ودمشق، والمدينة المنورة ومكة، ومصر متعرفًا ومتطلعًا على العديد من مدارس الحديث.

شيوخه

ومن شيوخه إبراهيم بن المنذر، تلميذ البخاري المتوفى سنة 236هـ، والحافظ الحلواني أبو محمد حسن بن علي بن محمد الخلال.

وبعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من خمسة عشر عامًا عاد ابن ماجه إلى قزوين.

واستقر بها، منصرفًا إلى التأليف والتصنيف، ورواية الحديث بعد أن طارت شهرته، وقصده الطلاب من كل مكان

مؤلفاته

كان ابن ماجه موضع ثقة معاصريه وتقديرهم، معدودًا في كبار الأئمة وفحول المحدثين.

ويصفه صاحب كتاب التدوين في تاريخ قزوين بأنه “إمام من أئمة المسلمين، كبير متقن، مقبول باتفاق”.

ويقول عنه الذهبي: “إنه حافظ صدوق واسع العلم”.

ولم تكن شهادة المؤرخين له بالسبق والتقدم إلا لسعة علمه ولما ترك من كتب ومصنفات.

غير أن معظمها قد امتدت إليه يد الإهمال والنسيان.

وضاع مع ما ضاع من ذخائر تراثنا العظيم، فكان له تفسير للقرآن وصفه ابن كثير في كتابه البداية بأنه تفسير حافل.

سنن بن ماجة

ويعتبر كتابه “السنن” هو ما بقي من كتبه، وقد طبقت شهرته الآفاق، وبه عُرف واحتل مكانته المعروفة بين كبار الحفاظ والمحدثين.

وعُد الكتاب رابع كتب السنن المعروفة، وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومتمم للكتب الستة.

وتشمل إلى ما سبق صحيح البخاري ومسلم، وهي المراجع الأصول للسنة النبوية الخمسة بخلاف الموطأ.

وفاته

توفي ابن ماجه في شهر رمضان سنة 273 هـ، وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه مع أخيه الآخر أبي عبد الله محمد بن يزيد.

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