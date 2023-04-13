العلماء يُحذرون من مواد مسرطنة في ألعاب الأطفال وسماعات الرأس

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اكتشف باحثون من جامعات في كندا والولايات المتحدة، مواد كيميائية مسببة للسرطان في الألعاب البلاستيكية وسماعات الرأس وأدوات العناية الشخصية.

وفي دراسة نُشرت في “مجلة العلوم البيئية: العمليات والآثار”، قال الباحثون إنهم توصلوا إلى أن 85 بالمئة من المنتجات التي تم اختبارها تحتوي على البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة – وهي مواد معروفة بأنها تسبب السرطان.

وكان ذلك على الرغم من حظر المواد الكيميائية في كندا، حيث تم اختبار المنتجات، لمدة 10 سنوات.

وشملت المنتجات الأخرى التي تم اختبارها الطلاء والملابس.

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البارافينات المكلورة

قال المؤلف المشارك هوي بينج، الأستاذ اللمساعد في الكيمياء بجامعة تورنتو: “لقد اندهشنا عندما وجدنا البارافينات المكلورة في هذه الأنواع من المنتجات..

كان أي والد يرتجف من فكرة أن طفله يمضغ لعبة مليئة بالمواد الكيميائية المسببة للسرطان. نحن بحاجة لحماية أطفالنا والجمهور الأوسع من هذه المواد الضارة”.

والبرافينات المكلورة قصيرة السلسلة تسبب السرطان في الفئران والفئران المختبرية – تستهدف على وجه التحديد الكبد والغدة الدرقية والكلى.

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات بشرية، إلا أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تصنفها على أنها مواد مسرطنة محتملة للبشر. كما أنها تتراكم في الأجسام والشبكات الغذائية والبيئة.

في عام 2017، تم إدراج البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة ضمن المواد التي يجب التخلص منها بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

على الرغم من ذلك، فإن إجمالي الإنتاج العالمي ضخم، حيث يصل إلى أكثر من مليون طن سنويًا، ويتزايد.

وتُستخدم هذه المواد الكيميائية السامة في المنتجات اليومية كمثبطات اللهب والملدنات ومواد التشحيم، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

ويعتقد باحثون من جامعة تورنتو أن المواد الكيميائية التي عثروا عليها يمكن أن تكون “منتشرة”.

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منتجات في مختلف دول العالم

وكتبوا في الدراسة: “نظرًا لأن المنتجات المختبرة تم تصنيعها إلى حد كبير لسوق دولية، يعتقد العلماء أنه من المحتمل أيضًا العثور على البارافينات المكلورة في منتجات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم”.

وأشاروا أيضًا إلى حقيقة أنه تم العثور على السموم سابقًا في منتجات في أوروبا.

وأضافوا: “أشارت دراستان سابقتان من أوروبا ركزتا على المنتجات الداخلية إلى تركيزات عالية من البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة في الخلاطات اليدوية وأبواب فرن الخبز”.

وتوصلت الدراسة أن أعلى تركيزات من البارافينات المكلورة تم اكتشافها في سماعات الرأس وأسلاك الكمبيوتر، وكانت أعلى التركيزات التالية في اللعب وعبوات الألعاب.

ويمكن أن يتعرض الإنسان لها الإنسان من خلال ملامسة اليد المباشرة، ومن خلال الفم للأطفال الصغار، وعبر الغبار الملوث الذي يشق طريقه من اليدين إلى الأفواه.

وأضافت المؤلفة المشاركة أرلين بلوم، المديرة التنفيذية لمعهد سياسة العلوم الخضراء: “البارافينات المكلورة ضارة للغاية ومنتشرة في المنتجات اليومية، لكنها تحلق تحت الرادار. العديد من استخداماتها غير ضرورية ويجب إيقافها على الفور للأشخاص والنظم البيئية الأكثر صحة”.