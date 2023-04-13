هاشتاق “٢٢ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم متعنا براحة البال”

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تصدر هاشتاق “٢٢ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي تداول فيه مغردون آلاف التغريدات والأدعية والعبارات المؤثرة.

وتمنى أغلب المشاركين بتغريدات في الهاشتاق أن تكون الليلة هي ليلة القدر خاصة أنها تتوافق مع يوم الجمعة غدًا.

وقال أحد المغردين: “اللهم ارزقنا بركة في العمر، ونورًا في القلب وضياء في الوجه وسعةً في الرزق وثباتاً على الحق ورضا في النفس ومحبةً في قلوب الخلق”.

دعوات مؤثرة

وأضاف مغرد آخر: “اللهم متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، وأنعم علينا بصحة الأبدان”.

وتابع ثالث قائلاً: “نسألك اللهم فرجاً لكل مهموم، وعطاءً لكل محروم، ورزقاً لكل محتاج، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، واستجابةً لكل دعاء، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”.

وقال آخر: “اللهُم غيرني لما تريد أنت، واختر لي ما تشاء أنت، واجعل قلبي متعلق بك وحدك أنت، وبدل ما تراه عيني جميلاً بما تراه أنت”

وأضاف مغرد قائلاً: “اللهُم إني سلمتك أمري ونفسي في الدُنيا فاجعل دنياي كما تحب، وآخرتي برحمتك أنت وليست بعملي فما لي سواك أنت يا الله”.

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