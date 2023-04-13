بشرى سارة من حساب المواطن لبعض المواطنين مع إعلان أهلية مايو

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع عند تلقي الاعتراضات من جانب المستفيدين.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ “10 إبريل”، سيتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر “مايو”.

“وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، وهل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.