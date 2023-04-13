الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 214 ريالاً
والأردن يُحذر.. قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة الغربية
ومسقط رأسه مفاجأة.. في مثل هذا اليوم من رمضان تُوفي “بن ماجة” صاحب السنن
بعضها لا يشترط الخبرة.. أكثر من 50 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى
العلماء يُحذرون من مواد مسرطنة في ألعاب الأطفال وسماعات الرأس
هاشتاق “٢٢ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم متعنا براحة البال”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشرى سارة من حساب المواطن لبعض المواطنين مع إعلان أهلية مايو

بشرى سارة من حساب المواطن لبعض المواطنين مع إعلان أهلية مايو

بشرى سارة من حساب المواطن لبعض المواطنين مع إعلان أهلية مايو
١٢:٠١:١٥ م، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن الإجراء المتبع عند تلقي الاعتراضات من جانب المستفيدين.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ “10 إبريل”، سيتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”، ضمن دورة الأهلية لشهر “مايو”.

“وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

اقرأ أيضًا:

توجيه عاجل من حساب المواطن بمراجعة البنك المركزي.. ما علاقة مبالغ الدعم؟

حساب المواطن 

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي بعد صرف دفعة أبريل

خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، وهل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
“الجوازات”: هذه مدة منع الدخول لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة

“الجوازات”: هذه مدة منع الدخول لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة

٠٨:١٤ ص، الخميس، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
راكبو دراجات نارية يزعجون المتنزهين بجدة.. وحادث يحولهم للمستشفى

راكبو دراجات نارية يزعجون المتنزهين بجدة.. وحادث يحولهم للمستشفى

٠٧:٢٤ م، الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠١٥
القطيف.. مجهول يطلق النار على وافد آسيوي في “تاروت”

القطيف.. مجهول يطلق النار على وافد آسيوي في “تاروت”

٠٢:٣٠ م، الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤
«العمل» و«الداخلية» تؤكدان استمرار حملات التفتيش ومتابعة تطبيق العقوبات

«العمل» و«الداخلية» تؤكدان استمرار حملات التفتيش ومتابعة تطبيق العقوبات

٠١:٥٨ م، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *