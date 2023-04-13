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هاشتاق “٢٢ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم متعنا براحة البال”

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هاشتاق “العشر الاواخر من رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “بلِّغنا ليلة القدر”

هاشتاق “العشر الاواخر من رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “بلِّغنا ليلة القدر”

هاشتاق “العشر الاواخر من رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “بلِّغنا ليلة القدر”
١١:٥١:٥٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “العشر الاواخر من رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الخميس، في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل الذي تمر أيامه بسرعة البرق.

ويجتهد المسلمون في الدعاء والابتهال إلى الله في هذه الأيام تحديدًا لعلهم يدركون ليلة القدر.

وقال مغرد: “اللهُم ارحم من تركوا خلفهم قلوبًا حزينة وبيوتًا ناقِصة.. اللهُم اجمعنا بهم في جنةٍ لا دموع فيها ولا فِراق”.

اجتهد في جميع الليالي 

وأضاف آخر: “اجتهد في جميع الليالي بالعبادة والذكر والطاعة والصدقة والإحسان والبرّ. ولا تنشغل بتحرّي ليلة القدر، فأنت إن اجتهدت فيه العشر الأواخر كلها حتمًا ستُدركها، جعلنا الله وإياكم من الفائزين بهذه الليلة”.

وتابع ثالث قائلاً: “اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهُم، ورضيت عنهُم، وغفرت لهُم، وحرمتهُم من النار. وكتبت لهُم الجنّة، وبلّغنا ‎ليلة القدر بلوغًا يُغيّر حالنا إلى أحسنه، ويُهذّب نفوسنا ويُطهر دواخلنا، بلوغ رحمـة ومغفرة وعتق مِن النار”.

وقال مغرد رابع: “اللهُم إن كانت هذه ليلة القدر، فبدّل أقدارنا إلى الأحسن، وعوضنا خيراً.. اللهُم حُسن الخِتام ورضاك الدائِم عنا، اللهُم إنك عفوّ كريمٌ تحِب العفو فاعفُ عنا”.

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هاشتاق “٢١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر”

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