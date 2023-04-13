اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للمعلمين والطلاب بالمملكة

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بنهاية دوام اليوم الخميس، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام بالمملكة.

ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع الاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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إجازتان بالفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 إبريل.

-ويشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

-أما إجازة نهاية العام الدراسي فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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الدراسة في رمضان

وانتظم الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بجميع أنحاء المملكة في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ينتظم فيها الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثالث.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل الدراسة حضورية، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

وأعطى الوزير الصلاحية لإدارات التعليم بأجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل وانتهائها في شهر رمضان بما لا يتجاوز ساعتين.

وقرر الوزير، منح إجازة عيد الفطر في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 ه، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من إبريل.