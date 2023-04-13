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صباح اليوم.. شاهد السيول تجري كالأنهار بعدد من محافظات الرياض

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري كالأنهار بعدد من محافظات الرياض

صباح اليوم.. شاهد السيول تجري كالأنهار بعدد من محافظات الرياض
١١:٠١:٥٢ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء رمضانية باردة، جرت، صباح اليوم الخميس، سيول قوية بعد تساقط أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تما تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في شعيب الطيري شمال شرق الرياض.

كما تواصل الأمطار هطولها والذي أدى إلى جريان سيول وشعبان الأرطاوية والدلم والحريق وعدد من المحافظات.

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أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المحافظات

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات “العاصمة المقدسة والدلم والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم”.

أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

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