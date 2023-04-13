صباح اليوم.. شاهد السيول تجري كالأنهار بعدد من محافظات الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء رمضانية باردة، جرت، صباح اليوم الخميس، سيول قوية بعد تساقط أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تما تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في شعيب الطيري شمال شرق الرياض.

سيل كرز الاحمر غرب #الافلاج صباح اليوم الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة عبدالله مشعي ال ظافر pic.twitter.com/5JyFs4Yyns — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 13, 2023

كما تواصل الأمطار هطولها والذي أدى إلى جريان سيول وشعبان الأرطاوية والدلم والحريق وعدد من المحافظات.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

🔴 فيديو

تواصل جريان شعبان الارطاوية

الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ

13 إبريل 2023م

من | ابومتعب الحربي

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. pic.twitter.com/oqAAG29G8y — طقس (@tqqs) April 13, 2023

أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.

🔴 فيديو مباشر

سيول قوية في شعيب الطيري

شمال شرق #الرياض

الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ

13 إبريل 2023م

من | بدر الناحز

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. pic.twitter.com/OFT6XoHdK8 — طقس (@tqqs) April 13, 2023

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المحافظات

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات “العاصمة المقدسة والدلم والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم”.

أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

🔴 فيديو

السيول تفيض من سد صلبوخ

شمال #الرياض

الخميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هـ

13 إبريل 2023م

من | فهد السهلي

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. pic.twitter.com/z5XC3Ua2vA — طقس (@tqqs) April 13, 2023

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

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