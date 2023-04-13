75 % من سكان الخليج يُقبلون على الشراء في موسم التخفيضات

تواصل – فريق التحرير:

كشف دراستان حديثتان، أن 75 في المئة من سكان دول الخليج يؤجلون مشترياتهم بانتظار موسم العروض والخصومات.

وتطرح الشركات خلال شهر رمضان وعيد الفطر ما يعرف باسم التسوق الذكي.

هدايا العيد

ومن المتوقع أن ينفق ما يقرب من نصف سكان الخليج المزيد على هدايا العيد مقارنة مع العام الماضي، بسبب رغبة المستهلكين في التعويض عن سنوات جائحة كورونا، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

يأتي ذلك استنادًا إلى دراستين ــ الأولى قامت بها “YouGov” المختصة في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات، وشركة “Toluna” المختصة في مجال أبحاث السوق ومعلومات المستهلك.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك 53 في المئة من المستجيبين يستمتعون بتدليل أنفسهم بالتجارب الفاخرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح التقرير أن أكثر من شملتهم الدراستان سكان الخليج.

وقال ستة من بين كل عشرة مستجيبين إنهم يعطون الأولوية للأسرة والأصدقاء والعلاقات على الأمور المتعلقة بصحتهم ومنازلهم وتجاربهم.

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