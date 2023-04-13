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“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً
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“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 8 مساءً
١٠:٥١:٣١ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على الرياض حتى الغد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 8 مساءً.

الحالة المطرية المتوقعة على هذه المحافظات

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة على الرياض تشمل محافظات “العاصمة المقدسة والدلم والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم”.

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أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

انخفاض في درجات الحرارة

وتكون سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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