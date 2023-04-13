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بالأرقام.. رواتب الممرضات بالمملكة ضمن الأعلى بالعالم

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بالأرقام.. رواتب الممرضات بالمملكة ضمن الأعلى بالعالم

بالأرقام.. رواتب الممرضات بالمملكة ضمن الأعلى بالعالم

بالأرقام.. رواتب الممرضات بالمملكة ضمن الأعلى بالعالم
١٠:٣٩:٤٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد تقرير لصحيفة “الوطن”، متوسط رواتب الممرضات في دول العالم، حيث أدرج الممرضات بمستشفيات المملكة ضمن قائمة الأعلى أجورًا في العالم.

وبلغ متوسط رواتب الممرضات بالمملكة 28 ألفًا و496 دولارًا سنويًا، ما يضع المملكة ضمن أعلى 9 دول برواتب الممرضات بالعالم، بحسب بيانات تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وسجلت لكسمبورج أعلى معدل على مستوى العالم بمجموع 103 آلاف و963 دولارًا، وجاءت المملكة في المرتبة التاسعة بعد البرتغال التي بلغت قيمة الرواتب السنوية للمرضات فيها 28 ألفًا و848 دولارًا.

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متوسط رواتب الممرضات بالمملكة

وتفاوتت رواتب الممرضات حديثات التوظيف بالمملكة بين 3 إلى 9 آلاف ريال شهرًيا، في حين يصل راتب الممرضات المتمرسات بالقطاع الحكومي إلى 20 ألف ريال شهريًا، أي ما يعادل 240 ألف ريال سنويًا.

ويبلغ راتب الممرضة السعودية في المستشفيات الخاصة 8 آلاف ريال، ما يعادل 96 ألف ريال سنويًا، وفي المستشفيات الحكومية نحو 9 آلاف ريال ما يعادل 108 آلاف ريال سنويًا.

أما الممرضات الأجنبيات من الجنسيات شرق الآسيوية فيحصلن على راتب قدره 3 آلاف ريال تقريبًا، ما يعادل 36 ألف ريال سنويًا.

في حين تتفاوت أجور الممرضات من الجنسيات العربية بين 4 آلاف ونحو 9 آلاف ريال، لمن يمتلكن مهارات وسنوات خبرة طويلة.

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قائمة رواتب الممرضات الأعلى بالعالم

وفيما يلي متوسط رواتب الممرضات في عدد من البلدان حول العالم:

-لوكسمبورج

103.963 دولار.

-الولايات المتحدة

81.630 دولار.

-هولندا

71.170 دولار.

-إسبانيا

56.174 دولار.

-المملكة المتحدة

48.550 دولار.

-بولندا

44.141 دولار.

-إيطاليا

39.586 دولار.

-البرتغال

28.848 دولار.

-المملكة العربية السعودية

28.496 دولار.

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