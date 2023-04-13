خدمة اليوم.. 5 خطوات للموافقة على عقد تأجير خدمات عمالة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الخميس، لقرائها الكرام، أهم الخطوات الرسمية من أجل الموافقة على عقد تأجير خدمات عمالة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المنشآت من الموافقة على عقد تأجير خدمات العمالة.

خطوات الموافقة على عقد تأجير خدمات العمالة

وأضافت أن الخدمة متاحة للحصول على الموافقة على عقد تأجير خدمات العمالة التي سجلت في النظام من جانب شركات الاستقدام، باتباع عدد من الخطوات:

الخطوات

1 – سجل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية.

2 – اختر “خدمة الموافقة على تأجير خدمات عمالة” ومن ثم الضغط على بدء الخدمة.

3 – اختر المنشأة المراد الموافقة على عقود تأجير منها، ثم عرض التفاصيل.

4 – ستظهر شاشة بالعقود التي لم يتم الموافقة عليها، انقر على العقد المطلوب.

5 – بعد الموافقة ستظهر رسالة تفيد بنجاح الإجراء.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 9 خطوات للقبول بالجامعات الحكومية في المملكة

خدمة اليوم.. (اعرف أرقامك) بالملف والسجلات الصحية في 5 خطوات