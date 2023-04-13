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عاجل.. حالة وفاة في حادث سقوط حافلة من جسر بـ الرياض
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عاجل.. حالة وفاة في حادث سقوط حافلة من جسر بـ الرياض

عاجل.. حالة وفاة في حادث سقوط حافلة من جسر بـ الرياض

عاجل.. حالة وفاة في حادث سقوط حافلة من جسر بـ الرياض
١٠:٠٨:٤٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر مدني الرياض، صباح اليوم، حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات في العاصمة الرياض.

وقال الدفاع المدني السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه قد تم نقل حالة الوفاة والإصابات إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة.

وأكد على مواصلة تنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع  المرور السعودي.

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