تسبب مرضًا قاتلاً.. تحذيرات من أخطار على الصحة عند شراء سيارة جديدة

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على الرغم من أن شراء السيارات الجديدة يعتبر أمرًا محببًا للنفس، إلا أنه قد يأتي بعواقب صحية خطيرة تصل حد الإصابة بالسرطان.

مواد كيميائية مسببة للسرطان

ووجد باحثون صينيون وأمريكيون، وفق نتائج دراسة نشرت في موقع “ساينس دايركت”، أن مستويات عدد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان تجاوزت الحدود الآمنة داخل سيارة جديدة متوقفة في الخارج لمدة 12 يومًا.

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الفورمالديهايد يتواجد في السيارات الجديدة

واكتشف الباحثون أن الفورمالديهايد، وهو مركب موجود في المطهرات ومبيدات الجراثيم ومواقد الغاز، متواجد بكثرة في السيارات الجديدة وبمستوى تجاوز معايير السلامة الوطنية الصينية بنسبة 35%.

وعثر الباحثون أيضا على الأسيتالديهيد، وهو مادة مسرطنة، بتركيز تجاوز الحدود الآمنة بنسبة 61%.

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مستويات المواد المسرطنة في السيارات الجديدة

وخلص الباحثون إلى أن المركبات العضوية في السيارات الجديدة ترفع خطر الإصابة بالسرطان خاصة لمن يقضون أوقاتا أطول داخل سياراتهم.

وتوصلت التجربة الميدانية للباحثين إلى أن مستويات المواد المسرطنة المحتملة تتغير بحسب الطقس، إذ ترتفع في الجو الحار وتنخفض في الجو البارد.

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“إطلاق الغازات”

ويقول الباحثون إن المركبات تكون حديثة في السيارات الجديدة ما يسهل تطايرها في الهواء وهي عملية تعرف باسم “إطلاق الغازات”.

وأكدت الدراسات أن 20 دقيقة فقط من القيادة في سيارة جديدة يمكن أن تعرض الناس لكميات غير آمنة من البنزين والفورمالديهايد.

تدابير وقائية

وترتفع المخاطر للسائقين الذين يقودون سيارتهم لمدة أطول، لذلك ينصح الباحثون بتدابير منها السياقة لوقت أقل، والمشي في الطبيعة بعد عدد معين من الأميال من القيادة.