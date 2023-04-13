منها تطوير العملية التعليمية.. 10 أهداف لـ التقويم الذاتي للمدارس

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أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب دليل “التقويـم الذاتـي للمدارس”، بما يضمن تحقيق العديد من الأهداف الآنية والمستقبلية في المملكة.

تطبيق التقويم الذاتي

وتطرق الدليل إلى عمليات تطبيق التقويم الذاتي بما يضمن جودتـه، ونماذج جمـع بيانـات الأداء، من أجل تطويــر أداء المدرســة بصورة ذاتية، واســتثمار مواردهــا الماديــة والبشــرية.

تشــكيل فريــق التقويــم الذاتــي داخــل المدرســة

وتضمن الدليل تشــكيل فريــق التقويــم الذاتــي داخــل المدرســة من مدير المدرسة رئيسا للفريق، وبعضوية أربعة معلمين مــن ذوي الخبرة والتميز، بحيــث يكون لهم مهام محددة فــي نظام نور، ويمنحون الصلاحيات اللازمة لتنفيذ عمليات التقويم الذاتي.

وفــي حــال كانت المدرسة أكثر مــن مرحلــة فيشكل فريـق مسـتقل لكل مرحلة.، وفقًا لـ”المدينة”

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أبرز أهداف التقويم الذاتي

وتهدف الهيئة من هذا التقويم إلى:

1 – تَبني ثقافة التقويم الذاتي وترسيخها في المدرسة.

2 – دعم تطوير الأداء لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

3 – دعم الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية.

4 -تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات تقويم الأداء.

5 – إيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المدرسة.

6 – رفع مستوى جاهزية المدرسة؛ للتقويم الخارجي.

7 – اســتدامة التميــز.

8 – الإسهام فــي رفــع جــودة الأداء التعليمـي.

9 – الوصـول بمخرجاتـ الأداء التعليمـي إلـى المنافسـة الدوليـة.

10 – تحقيـق أهـداف رؤيـة المملكة 2030.

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متطلبات الامتثال

– إعـداد خطـط التحسـين فـي ضـوء نتائـج التقويـم الذاتي، وتنفيذها، ومتابعة التطوير والاستدامة.

– تطبيــق عمليــات التقويــم الذاتــي وفقًا لمعاييــر تقويم المدارس ومؤشراتها المعتمدة من الهيئة.

– التــزام أخلاقيــات التقويــم والأمانــة العلميــة فــي تطبيــق عمليــات التقويــم الذاتــي.

– تنفيـــذ برنامـــج تدريبـــي لأعضـــاء فريـــق التقويـــم الذاتـي علـى تطبيـق المعاييـر والأدوات المتاح.

– المحافظـــة علـــى ســـرية كافـــة البيانـــات، وعـــدم الإفصـــاح عـــن نتائـــج التقويـــم الذاتـــي.

– تطبيـق عمليـات التقويـم الذاتـي وجمـع البيانـات، ورفعهـا علـى المنصـة الرقميـة للتقويـم والاعتمـاد المدرسـي وفقًـا للخطـة الزمنيـة المعتمـدة.

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