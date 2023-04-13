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أمطار خير وبركة تشهدها الدمام والمنطقة الشرقية (فيديو)

أمطار خير وبركة تشهدها الدمام والمنطقة الشرقية (فيديو)

أمطار خير وبركة تشهدها الدمام والمنطقة الشرقية (فيديو)
٠٨:٤٧:١٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة، شملت مدينتي الدمام، والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة.

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الأمطار مستمرة والسماء ملبدةً بالغيوم

ولا تزال الأمطار مستمرة والسماء ملبدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

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هطول الأمطار على 8 مناطق بالمملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتكون سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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