عاجل.. أشبه بـ”اللؤلؤ المنثور”.. أعداد المعتمرين تكسو صحن الطواف باللون الأبيض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تتزايد أعداد المعتمرين في شهر رمضان، حيث تفد الملايين من جميع بلدان العالم رغبة في أداء العمرة في هذا الشهر الفضيل، طمعًا في ثوابها الذي يصل إلى حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.

المسجد الحرام يكتسي باللون الأبيض

وفي أجواءً إيمانية تسودها السكينة، والخشوع، والطمأنينة، وفي أحد أيام شهر الصيام، اكتسى المسجد الحرام باللون الأبيض.

وتمكن مصور سعودي من اقتناص لحظة مهيبة للمعتمرين في حالة السجود بالمسجد الحرام أثناء أداء الصلاة، والتي خطفت أنظار رواد موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ويشارك المصور لقطات متنوعة من داخل المسجد الحرام، مسلطًا الضوء على زوايا فريدة من نوعها للمصلين، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

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لا فرق بين عربي أو أعجمي

ويشرح عبدالرحمن السهيلي أنه أراد إبراز مشهد المعتمرين المتشحين بالملابس البيضاء اللون.

وقال: “هنا لا فرق بين عربي أو أعجمي، ولا أبيض ولا أسود”.

وأوضح السهيلي أنّه التقط هذه الصورة أثناء صلاة العصر، واصفًا المعتمرين بأنهم “مثل البنيان المرصوص”.

وأوضح السهيلي أنّه التقط هذه الصورة أثناء صلاة العصر، واصفًا المعتمرين بأنهم “مثل البنيان المرصوص”، وفقًا لـ”سي أن أن”.

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مثل اللؤلؤ المنثور

ولاقت هذه الصورة تفاعلًا واسع النطاق على “إنستجرام”، حيث عبّر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بجمال المشهد.

ووصف أحد المعلّقين المنظر بأنه يشبه “اللؤلؤ المنثور”، كما ذكر البعض أن الصورة تبعث في النفس مشاعر الروحانية، والطمأنينة، والسكينة.

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