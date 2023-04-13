لأول مرة منذ 5 سنوات.. “بوينج” تتفوق على “إيرباص”

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أعلنت شركة “بوينج” الأمريكية لصناعة الطائرات، تفوقها في تسليم عدد طائرات أكثر من منافستها اللدودة “إيرباص”، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

بوينج تتفوق على إيرباص

وقالت شركة بوينج، في بيان، إنها تمكنت من تسليم 130 طائرة في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 37% عن العام الماضي، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وفي المقابل، قالت إيرباص، الثلاثاء، إنها سلمت 127 طائرة، بانخفاض 9% عن العام الماضي، حيث واجهت نقصًا في بعض الأجزاء.

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شحن 64 طائرة في مارس

وشحنت بوينج 64 طائرة في مارس، منها 53 طائرة من طراز 737، كما سجلت شركة الطائرات الأمريكية 60 طلبًا جديدًا مقابل 22 إلغاء لهذا الشهر.

أما إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات التجارية في العالم، ومقرها في فرنسا، فسلمت 61 طائرة في مارس.

وذكرت إيرباص أن إجمالي مبيعات الربع الأول بلغ 142 طائرة، بعد الإلغاءات.

وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية، سجلت بداية بطيئة للعام الحالي في يناير، إذ سلّمت 20 طائرة فقط، وأشارت إلى عرقلة قيود سلسلة التوريد للإنتاج.

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صفقتان “تاريخيتان” مع المملكة

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت شركة بوينج أن شركتي طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية قدّمتا طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز “787 دريملاينر” للمسافات الطويلة لكل منهما.

وطرحت الشركتان احتمال شراء 43 طائرة إضافية لكليهما، أي 121 طائرة في المجمل.

ومع احتساب الطائرات الـ43 الإضافية المحتمل شراؤها، ستكون هذه الطلبية خامس أكبر طلبية من حيث القيمة تتلقاها شركة بوينج.

وبحسب البيت الأبيض، فإن قيمة الطلبية تصل في الإجمال إلى 37 مليار دولار، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

من جانبه، قال صندوق الاستثمارات العامة إن عملية تسليم الطائرات ستبدأ أوائل عام 2025، وإن الصفقة تدعم هدف المملكة في خدمة 330 مليون راكب بحلول عام 2030.

وتوقع الصندوق أن تضيف الصفقة 20 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.

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