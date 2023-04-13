مدينة إسبانية تدفع 3 آلاف دولار مقابل العيش بها

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تعاني بلدة بونجا الصغيرة الواقعة بالجبال الشمالية في إسبانيا من نقص في عدد السكان، لذلك قرر السلطات في المدينة عرض مبلغ مالي لكل من يرغب في الانتقال للعيش فيها.

دفع 3244 دولارًا لكل فرد

وقررت السلطات في بلدة بونجا دفع 2600 جنيه إسترليني (3244 دولارًا أمريكيًا) لكل شخص ينتقل إليها، وهذا يشمل الأطفال أيضًا، وهو ما يعني أنه سيتم الدفع للعائلات وكذلك الأفراد.

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تعزيز الاقتصاد المحلي

وتسعى السلطات في بونجا إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال المواطنين الجدد الذين سيتوفر لهم فرصة للاستمتاع بالأجواء المشمسة والطقس الجيد على مدار العام.

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شروط الانتقال

ووضعت المدينة شرطًا بان يلتزم الشخص بالبقاء في المدينة لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتعد بونجا موطنًا لمحمية طبيعية رئيسة، مما يعني أنه سيتمكن السكان من الوصول إلى مسارات المشي لمسافات طويلة.

وسيتمكن الناس من مشاهدة مواقع مراقبة الطيور الجميلة، كما يوفر المكان فرصة جيدة للرياضات.

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مدن أوروبية أخرى

وتعتبر هذه الدعوة ليست الوحيدة المتوفرة في جميع أنحاء أوروبا، ففي نهاية العام الماضي، أعلنت إيطاليا أنها ستدفع للناس 30 ألف يورو للانتقال إلى بعض مدنها الريفية.

وتمتلك الدولة مخططًا جاريًا لشراء منزل بقيمة يورو واحد، وطرح مؤخرًا ثمانية منازل في سانت إيليا للبيع لتحفيز اقتصاد المدينة.

وقررت، أيضًا، قرية ألبينين الواقعة في كانتون فاليه في سويسرا، أن تدفع أكثر من 50.000 جنيه إسترليني لمجرد الانتقال إلى قرية الوادي الجبلي المذهلة.

وفي نهاية عام 2020، كان عدد سكان القرية 243 فقط.

وتم إطلاق هذا المخطط في الأصل عام 2018، على أمل أن يعكس اتجاه مغادرة الناس للمدينة.