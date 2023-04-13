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لحظة انهيار سقف كلية البنات بحفر الباطن نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)

لحظة انهيار سقف كلية البنات بحفر الباطن نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)

لحظة انهيار سقف كلية البنات بحفر الباطن نتيجة الأمطار الغزيرة (فيديو)
٠٥:٥٦:٥٠ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تأثر مباني كلية البنات في حفر الباطن بالأمطار الغزيرة، ما أدى إلى سقوط السقف بالكلية العلمية أمس الأربعاء.

انهيار سقف كلية البنات:

وكانت بعض مباني كلية البنات “مجمع الياسمين” التابعة لجامعة حفر الباطن، قد تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي صدر بشأنها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

وسادت حالة من الغضب بين الطالبات وأولياء الأمور لعدم تعليق الدراسة في مثل هذه الحالة المناخية نظراً لخطورة تلك الانهيارات.

تعليق الدراسة:

وأمس علقت جامعة حفر الباطن الدراسة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وقالت مراسلة قناة “الإخبارية” وزيرة الرميح، إن جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة بعد مرور ساعة من بدء الدوام الرسمي بسبب الأمطار وانهيار بعض الأسقف، منوهة أنه تم الإعلان عن إتاحة التعليم عبر منصة “مدرستي”.

إنقاذ عائلة:

وأمس باشرت فرق الدفاع المدني في حفر الباطن، إنقاذ عائلة علقت في تجمع للمياه بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني حفر الباطن، أن عائلة علقت في تجمع للمياه بحي العزيزية إثر هطول الأمطار على المحافظة”.

أمطار غزيرة بحفر الباطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق السوق الداخلي بمحافظة حفر الباطن، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، تجمعات من مياه الأمطار تغرق السوق الداخلي بالمحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة انهيار سقف تعليق الدراسة حفر الباطن كلية البنات

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