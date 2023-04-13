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نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، مجموعة من الصور وثقت من خلالها مشاهد من صلاة القيام بالمسجد النبوي ليلة 22 من ليالي شهر رمضان المباركات.

صلاة القيام بالمسجد النبوي

وعلقت وكالة شؤون المسجد النبوي في تغريدة عبر “تويتر بقولها: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا}، مشاهد من صلاة القيام ليلة 22 رمضان بالمسجد النبوي.

وأدى المصلون بالمسجد النبوي صلاة القيام ليلة 22 رمضان في سكنة وطمأنينة وخشوع وخضوع لله رب العالمين محبةً وطمعاً ورجاء في رحمته ومغفرته ورضاه سبحانه وتعالى.

خزائن المصاحف بالحرمين الشريفين

وفي وقت سابق، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به، هيأت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب خزائن المصاحف في المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تباشرها فرق ميدانية تُتابع سلامة المصاحف والدواليب.

العمل على مدار الساعة

وأشار إلى عدم استخدام خزائن المصاحف في غير ما خصصت له، أو تحريكها أو تغيير وضعها أو وضع الأغراض أو المتعلقات الشخصية.

وأكد شريفي أن جميع الفرق متكاملة تقوم بالعمل على مدار الساعة لتقديم مجمل الخدمات التي يطمح إليها قاصدو المسجد الحرام.

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