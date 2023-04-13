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مشهد مميز.. قطيع به صغار الإبل يجتاز السيول بالقصيم (فيديو)

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مشهد مميز.. قطيع به صغار الإبل يجتاز السيول بالقصيم (فيديو)

مشهد مميز.. قطيع به صغار الإبل يجتاز السيول بالقصيم (فيديو)

مشهد مميز.. قطيع به صغار الإبل يجتاز السيول بالقصيم (فيديو)
٠٦:٠٢:٠٢ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قطيعا به عدد من صغار الإبل وهي تشق طريقها وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء في مشهد مميز ومثير.

صغار الإبل تعبر السيول

ووثق المقطع المتداول، قطيعا من الإبل تعبر سيلاً بالقرب من العقلان غرب منطقة القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة وجريان السيول والأودية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يشار إلى أن منطقة القصيم شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها العديد من السيول والشعاب والزديان.

شاحنة محملة بالإبل

كما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاحنة محملة بالإبل جرفتها السيول.

وبحسب ما تم تداوله فقد أدت السيول التي اجتاحت شرق الحناكية بالمدينة المنورة، إلى انقلاب الشاحنة وبداخلها مجموعة من الإبل.

ويظهر الفيديو قوة السيل، حيث سمع أيضا صوت رجل يردد قائلا: “الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال”.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الإبل القصيم سيول

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