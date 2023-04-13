بروق وحالة مطرية غزيرة في الخبر شرق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الذى تناوله حساب العربية السعودية على منصة تويتر ، هطول أمطار غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الأمطار على عدة مناطق.

توقع باستمرار الحالة المطرية

من جهته، توقَّع المركز الوطني للأرصاد – في تقرير له مساء أمس- استمرارَ هطول الأمطار الرعدية (الربيعية), على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار, وجريان للسيـول,وتساقط للبرد.

من الجمعة حتى الثلاثاء

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء القادم – بمشيئة الله تعالى – على مناطق عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب،البرك).

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