حتى السابعة مساءً.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة على منطقة الرياض

تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض اليوم الخميس.

أمطار غزيرة على الرياض:

وتشمل الحالة: العاصمة والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية، حيث بين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساء.

كما تشمل التوقعات ذاتها محافظات الخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.

أمطار الأحساء:

هطلت اليوم الخميس، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على مدن وقرى ومراكز وهجر محافظة الأحساء، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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