مشروب في متناول الجميع.. كنز طبيعي للاسترخاء ومحاربة الأرق

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يحمل شاي البابونج طعماً لطيفاً، وينصح بتناوله باستمرار بسبب تعدد فوائده، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد وسيسكيتيربين، ومضادات الأكسدة القوية التي تترك تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان.

العديد من الفيتامينات والمعادن

ويحتوي شاي البابونج أيضاً على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والثيامين والريبوفلافين وفيتامين أي، حسب “الإمارات اليوم”.

ويستخدم هذا الشاي كأداة تساعد على النوم خصوصاً للذين يعانون اضطرابات النوم. ويوصي الخبراء بتناول الأمهات الجدد مشروب البابونج بعد الولادة لتحسين نوعية نومهن.

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فوائد متعددة

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد تناول مشروب البابونج في تقليل مشكلات القولون العصبي والغثيان وتشنجات العضلات والتهاب المعدة والأمعاء.

ويحمل هذا المشروب خصائص مضادة للالتهابات، تساعد في تخفيف الطبيعة الملتوية للأمعاء وتسمح بمرور الغازات وحركات الأمعاء الأكثر سلاسة، كما ثبت أنه يخفف من آلام قرحة المعدة والتشنجات.

ولشاي البابونج طعم لطيف، وينصح بتناوله باستمرار بسبب تعدد فوائده، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد وسيسكيتيربين، ومضادات الأكسدة القوية التي تترك تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان.