بالفيديو.. جريان شعيب غزال بمحافظة الحريق

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جريان شعيب غزال بمحافظة الحريق، جنوب منطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

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