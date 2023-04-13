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هل يشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح والقيام؟

هل يشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح والقيام؟

هل يشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح والقيام؟
٠٥:٥٨:٠٥ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاة التراويح والقيام.

وقال الشيخ الخثلان: “إن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، وكل ركعتين من صلاه التراويح مستقلة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومن ذلك دعاء الاستفتاح”.

مشروعية دعاء الاستفتاح

وتابع الشيخ الخثلان “وعلى هذا فيشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين من صلاه التراويح، ويلاحظ أن بعض أئمة المساجد يبدؤون مباشرة بقراءة الفاتحة وهذا خلاف السنّة”.

وأضاف “السنّة أن يبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين وأن يتركوا العجلة، فيلاحظ أيضا أن هناك من يستعجل”.

الحرص على الطمأنينة والخشوع

وختم الشيخ الخثلان بقوله “ينبغي للإمام أن يصلي صلاة مطمئنة خاصة إذا كان إماماً للمسجد وخلفه المأمومون وهو مؤتمن وعليه أن يحرص على الطمأنينة والخشوع وعلى الإتيان بسنن الصلاة فضلا عن واجباتها وأركانها، ومن سنن الصلاة دعاء الاستفتاح”.

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الشيخ الخثلان دعاء الاستفتاح صلاة التراويح صلاة التهجد فتاوى الخثلان

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