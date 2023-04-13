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ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح

ولي العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح
٠٤:٤٩:٥٧ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله -.

أحر التعازي

وقال سمو ولي العهد :” تلقينا نبأ وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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ولي عهد الكويت

وفي وقت سابق، أجرى  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي العهد التقى، في جدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

اجتماع ولي العهد:

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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أخبار الكويت الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء عزاء ولي العهد

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