جازان.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في “تعليم العارضة” والمدارس التابعة له

تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث تعليم جازان، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مكتب تعليم العارضة والمدارس التابعة له.

وقال في تغريدة عبر حساب إدارة تعليم جازان على |”تويتر” :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الخميس 22 رمضان 1444هـ #عن_بعد عبر #منصة_مدرستي في مكتب #تعليم_العارضة والمدارس التابعة له”.

تعليم حفر الباطن

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الحضور وتحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت إدارة تعليم حفر الباطن، في بيان عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وبناء على توصية اللجنة المختصة واستمرارًا للحالة المطرية من الأمس، وحفاظا على سلامة الجميع ، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس الموافق 22 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس تعليم حفرالباطن”.

غرق سوق حفر الباطن

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق السوق الداخلي بمحافظة حفر الباطن، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، تجمعات من مياه الأمطار تغرق السوق الداخلي بالمحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس 22 / 9 / 1444 بـ #تعليم_الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي. pic.twitter.com/tMSflGQziQ — إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) April 12, 2023

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