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المملكة تبحث مساعدة الدول منخفضة الدخل

المملكة تبحث مساعدة الدول منخفضة الدخل

المملكة تبحث مساعدة الدول منخفضة الدخل
٠٢:٤٣:٠٣ ص، الخميس، ٢٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت وزير المالية محمد الجدعان، أمس الأربعاء، في الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة لبحث الديون السيادية العالمية.

معالجة الديون السيادية

وكتب الوزير عبر “تويتر” أنه أكد أهمية معالجة الديون السيادية لدى الدول الأشد ضعفاً، وتعزيز العمل المشترك بين جميع أصحاب المصلحة عبر إطار العمل المشترك لمعالجة الديون.

توفير التمويل

وقال الجدعان: “كما شاركت في الجلسة الوزارية لبحث تحديات الدول منخفضة الدخل وآليات توفير التمويل الميسر لها من صندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “أكدت أهمية تكثيف الجهود لضمان تقديم الدعم المالي والفني لها، كما شددت على أهمية معالجة مواطن الضعف المتعلقة بتحديات الديون.

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اقتصاد المملكة

وعقد وزير المالية عدة اجتماعا، على هامش اجتماعات الربيع 2023 في العاصمة الأمريكية واشنطن، أبزرها لقاء المدير العام لوكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” السيد جيمس ماكورميك، وبحث الجدعان معه التطورات الاقتصادية بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

والتقى الوزير مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية السيد جان لوميير، وناقشت معه مجالات التقدم المحرزة في المملكة، والمسائل المتعلقة بجذب الاستثمار والتمويل البديل.

الكلمات الدلالية:
اجتماعات الربيع الدول منخفضة الدخل الديون السيادية صندوق النقد الدولي محمد الجدعان وزير المالبية

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